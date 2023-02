Paus smeekt leiders Zuid-Soedan einde aan geweld te maken: “Toekomstige generaties zullen jullie namen vereren of uitwissen”

Paus Franciscus heeft de leiders van Zuid-Soedan opgeroepen een eind te maken aan het bloedvergieten in het door geweld verscheurde land. Hij kwam vrijdag aan in de hoofdstad Juba, na een bezoek aan Congo. Zuid-Soedan wordt geplaagd door interne strijd, armoede, natuurrampen en een gebrek aan infrastructuur. Volgens de paus is dit het moment voor een nieuwe start om tot vrede te komen.

De reis van Franciscus staat in het teken van een “pelgrimstocht voor vrede”. Donderdag nog vielen naar schatting 27 doden bij gevechten tussen veeboeren en een militie in het midden van het land. De paus smeekt de leiders, “met heel mijn hart”, om het geweld te stoppen en niet meer met de vinger naar anderen te wijzen als schuldige. “Toekomstige generaties zullen jullie namen vereren of uitwissen, op basis van wat jullie nu doen.”

Hij verwees in zijn toespraak ook naar corruptie in het land en vindt dat de inkomsten uit bijvoorbeeld olie eerlijker verdeeld moeten worden. Ook heeft hij kritiek op de vele wapens die Zuid-Soedan in worden gebracht. “Dit land heeft veel nodig, maar toch zeker geen instrumenten van de dood. De kinderen hebben het recht om op te groeien met schriftjes en speelgoed in hun handen, niet met wapens en gereedschap.”

De paus wordt vergezeld door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, en de protestantse kerkleider Iain Greenshields van de Church of Scotland. Ze zullen met leiders spreken en zaterdag met mensen die door het geweld ontheemd zijn. Zondag draagt de paus een mis op in Juba voor hij terug naar Rome vliegt.