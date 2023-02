EU-lidstaten bereiken akkoord over prijsplafond voor Russische olieproducten

Volgens diplomatieke bronnen zouden hoogwaardige producten als diesel geplafonneerd worden op een prijs van 100 dollar per vat, terwijl op producten van lagere kwaliteit een plafond van 45 dollar per vat zou toegepast worden. Russische diesel die recent naar Europa werd uitgevoerd, ging over de toonbank voor 110 tot 130 dollar per vat.

De maatregelen vormen een aanvulling op het eerder ingevoerde plafond voor Russische ruwe olie. In samenwerking met de partners in de G7 probeert de EU de verkoop van die olie onder 60 dollar per vat te houden. Ze willen dat afdwingen door een verbod op het leveren aan diensten, zoals schepen of verzekeringen, voor export van olie die boven deze prijs wordt verkocht.

Het prijsplafond op geraffineerde producten hangt samen met het embargo dat de EU vanaf zondag zal invoeren op de import van deze producten uit Rusland. De import van ruwe olie via de zee is al langer in voege. Met die maatregelen willen de EU en haar westerse bondgenoten de inkomsten van het Kremlin uit de verkoop van olie kortwieken en de financiering van de oorlog in Oekraïne bemoeilijken.