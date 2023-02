Lahbib hoopt op snelle hervatting van dialoog over geweld in oosten van Congo: “Escalatie moet absoluut vermeden worden”

“Men moet absoluut een escalatie vermijden die zou leiden naar een oorlog in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Het is tijd dat de betrokken partijen stoppen met elkaar de verantwoordelijkheid te geven en tonen wat ze willen doen om de vrede te herstellen”. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib vrijdag verklaard naar aanleiding van haar onderhoud met de Congolese president Félix Tshisekedi in Kinshasa.

Zaterdag vindt in de Burundese hoofdstad Bujumbura een buitengewone top plaats waar de veiligheidssituatie in het oosten van Congo wordt besproken. De top, onder auspiciën van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, vormt een gelegenheid om de belangrijkste betrokkenen rond de tafel te brengen, en zo misschien een nieuwe impuls te geven aan een vredesproces dat zich in een impasse bevindt. “We verwachten er veel van, hoewel de spanningen extreem zijn”, blikte Lahbib vooruit

De top van zaterdag moet een evaluatie maken van het vredesproces van Luanda. Tshisekedi zou er eisen dat de regionale troepenmacht van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap in de regio, die op zijn minst wantrouwen aan Congolese zijde wekt, een meer offensieve houding gaat aannemen in het conflict, zo berichtte de Belgische minister van Buitenlandse Zaken.

“We hadden enorm veel aan elkaar te zeggen”, stelde Lahbib na het onderhoud met Tshisekedi. “De situatie verontrust ons. Ik hoop dat Rwanda en de Democratische Republiek Congo met elkaar zullen praten, de akkoorden zullen toepassen, een vertrouwen kunnen herstellen dat momenteel onbestaande is en uiteindelijk slagen in de ontwapening en demobilisatie van M23 en de FLDR”, aldus de minister, die Tshisekedi ook verzekerde dat België hecht aan de territoriale integriteit van zijn land.

Verkiezingen

Het geweld in het oosten van Congo zaait ook twijfel over de mogelijkheid om er op 20 december verkiezingen te organiseren. Nabij de Belgische ambassade in Kinshasa bezocht Lahbib één van de 22.000 registratiebureaus voor kiezers. In het oosten zou het registratieproces in eind februari van start moeten gaan. Volgens kabinetschef Dieudonné Tshiyoyo van de kiescommissie Ceni verloopt de installatie van het materiaal tot dusver goed. Ook zijn er in bepaalde regio’s volgens hem al nationale en internationale waarnemers actief.

Lahbib zei Tshisekedi nogmaals dat de Europese Unie bereid is om een rol te vertolken bij de observatie van de verkiezingen. De Congolese president liet de deur open, zonder zelf een verzoek in die zin te formuleren. “Het is belangrijk dat deze verkiezingen inclusief zijn, zowel voor de bevolking als voor de kandidaten die zich zullen bekendmaken”, besloot de minister.