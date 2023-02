Yorbe Vertessen ziet dat zijn snelheid een troef kan zijn in het Dudenpark: “Vooral de manier waarop Union voetbalt heeft mij overtuigd”

Dat Union snel gehandeld heeft op de transfermarkt, is duidelijk. Van zodra het bestuur signalen kreeg dat Vanzeir op vertrekken stond, werd gezocht naar een vervanger. Met Yorbe Vertessen haalden de Brusselaars een soortgelijk profiel in huis: snel, energiek en doelgericht. Al wil Vertessen niet al te veel vergeleken worden met zijn voorganger. “Elke speler is anders”, aldus de Belgische belofte-international. “Het klopt dat bepaalde aspecten van ons spel overeenkomen, maar ik denk dat ik zeker ook andere kwaliteiten heb dan Dante. Dat ik grote schoenen te vullen heb? Ik zie het niet echt als druk, eerder als een opportuniteit om mij te tonen.”

Het scheelde niet veel of Union had niet in de richting van Vertessen moeten kijken om de voorhoede te komen versterken. Bij Rillaar Sport, waar zijn voetbalcarrière begon, stond Vertessen aanvankelijk in doel. “Ik was altijd diegene die wilde keepen, maar voetballen lag mij uiteindelijk toch iets beter. Als ik mijn ouders mag geloven, stak ik er van jongs af aan al bovenuit”, vertelde Vertessen in 2021 al aan onze krant.

Erbovenuit steken is iets wat Vertessen ongetwijfeld ook bij Union wil doen. Bij PSV ging het de laatste tijd allemaal wat minder. In de Eredivisie speelde Vertessen dit seizoen amper 148 minuten. “Waarom ik zo weinig speelde? Daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Ik was niet geblesseerd en was 100 procent fit. Ik heb inderdaad niet veel gespeeld. Ik wil mezelf ontwikkelen, en daarom leek Union mij wel een goeie stap. Hier is natuurlijk ook veel concurrentie, maar dat heb je overal. Ik zal me moeten bewijzen en zo mijn plekje afdwingen.”

Mee in de flow

Vooral het directe voetbal van de vicekampioen sprak Vertessen aan. “De manier waarop Union speelt, ligt me wel. Ik kan hier zeker mijn snelheid wel gebruiken. Dat biedt alleszins mogelijkheden en daarom was het ook een van de hoofdredenen waarom ik naar hier gekomen ben. Ik heb ook gebeld met Karel (Geraerts, red.). Hij kwam heel warm over en ik had meteen een goed gevoel. Maar zoals gezegd: vooral het spel dat Union speelt, heeft mij overtuigd. De ploeg draait erg goed, dus dat maakt het makkelijker voor mij om mee te gaan in die flow.”

Twee dagen na zijn aankondiging mocht Vertessen meteen opdraven in de bekerclash tegen Antwerp (1-0-overwinning, red.). De huurling kreeg een dik kwartier van coach Karel Geraerts. “Of het een verrassing was dat ik al meteen mocht spelen? Niet bepaald, nee. Ik ben fit en inzetbaar. Ik kreeg bij mijn invalbeurt meteen een heel leuk gevoel van de supporters. De sfeer was echt top, dat had ik niet verwacht. Mijn invalbeurt was best moeilijk, ik heb niet al te veel ballen geraakt. Maar we stonden wel heel goed als team en uiteindelijk hebben we een belangrijke overwinning gepakt.”