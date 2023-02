KBC rondt verkoop van Ierse activiteiten af

KBC en Bank of Ireland hadden de deal in april 2021 wereldkundig gemaakt. De Ierse regulator Irish Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) en de Ierse minister van Financiën hadden vorig jaar al hun goedkeuring gegeven.

“De transactie van vandaag is een belangrijke stap in de ordelijke en gefaseerde terugtrekking van KBC Groep uit de Ierse markt. KBC blijft zich inzetten om de volgende stappen in dit proces in de komende tijd in goede banen te leiden”, zegt Johan Thijs, CEO van KBC Groep.

De exacte financiële gevolgen van de transactie zullen donderdag worden bekendgemaakt, bij de publicatie van de jaarresultaten van KBC Groep.

KBC beklemtoont voorts dat voor de personeelsleden ontslagvoorwaarden zijn overeengekomen “die binnen de sector als gunstig worden bestempeld”. De ontslagprocedure zal gefaseerd plaatsvinden tot in 2024. Een deel van het personeel maakt de overstap naar Bank of Ireland.