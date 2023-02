Uitslaande brand in centrum van Asse

Er is vrijdagavond brand uitgebroken op de Kalkoven in het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente Asse. Het gaat om een uitslaande brand. Aangeraden wordt om de omgeving te vermijden.

De hulpdiensten werden omstreeks 19 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in een rijwoning op de Kalkoven. “Een bewoner lag achteraan in de woning op een bed toen hij plots een luide knal hoorde. De bewoner kon zich tijdig naar buiten begeven, buren hadden ondertussen al de hulpdiensten verwittigd. Bij onze aankomst ging het al om een uitslaande brand in de twee kamers vooraan de woning”, klinkt het bij brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Oorzaak onbekend

De brandweer kon dankzij de inzet van verschillende ploegen voorkomen dat de brand verder verspreidde. De eerste verdieping van het huis brandde wel volledig uit. In de rest van de woning is er water- of rookschade waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar is. In een woning links van de getroffen woning hing wat rook binnen maar die kon na een grondige verluchting wel opnieuw vrijgegeven worden. Het gezin in de uitgebrande woning kan voorlopig elders terecht. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Om de brandweer alle ruimte te geven, werd de steenweg op Kalkoven in beide richtingen afgesloten en dat van het kruispunt met de Nieuwstraat tot het Gildehof. Dat zorgde even voor de nodige verkeershinder in het centrum van Asse. Na het nablussen kon de steenweg omstreeks 21 uur opnieuw worden vrijgegeven.

Asse brand Kalkoven. — © mvl

© js

© js