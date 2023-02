Gibraltar beschuldigt Spanje na schietincident op strand van “grove schending van Britse soevereiniteit”

Gibraltar beschuldigt Spanje van een “grove schending van de Britse soevereiniteit” na een schietincident op een strand waarbij Spaanse douanebeambten die werden aangevallen door smokkelaars waren betrokken. Het gaat mogelijk om het “ernstigste en gevaarlijkste incident in vele jaren”, zei de regeringsleider van Gibraltar, Fabian Picardo.

De motor van hun opblaasbare douaneboot was uitgevallen in de ruwe zee, terwijl de Spanjaarden een kleine boot met vermoedelijk tabakssmokkelaars achtervolgden. Twee Spaanse douaniers zijn volgens lokale media gewond geraakt, naar verluidt doordat een grote groep mensen op het strand stenen naar hen gooide. Volgens bronnen schoten de douaniers in het water om te proberen de mensen weg te jagen.

Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Als wordt vastgesteld dat Spaanse beambten op het grondgebied van Gibraltar hebben geschoten, is dat niet alleen een zeer ernstige overtreding van de wet maar ook roekeloos gezien de nabijheid van een woonwijk, aldus de autoriteiten. Die wijzen erop dat de Spanjaarden hulp van collega’s uit Gibraltar hadden kunnen vragen.

Het incident gebeurde donderdagochtend vroeg op het oostelijke strand van het Britse overzeese gebied in Zuid-Spanje. In de Straat van Gibraltar tussen Marokko en Spanje zijn veel smokkelaars actief.