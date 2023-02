STVV’er Robert Bauer treedt tegen Kortrijk aan in nooddefensie: “Maar samen met Jorge Teixeira ben ik klaar om de defensie te sturen”

“Ik heb vertrouwen in de nieuwkomers die de rangen zijn komen versterken”, vindt Robert Bauer alvast niet dat STVV verzwakt uit de wintermercato is gekomen. — © Dick Demey

Bij afwezigheid van aanvoerder Toni Leistner is het opnieuw aan Robert Bauer om samen met ancien Jorge Teixeira de Truiense defensie te orkestreren tegen KV Kortrijk. Met Wolke Janssens is zaterdag nog een defensieve titularis afwezig, maar dat deert Bauer niet. “We trainen vaak op verschillende combinaties, dus iedereen is op elkaar afgestemd, ook de vervangers.”

“We spelen zaterdag al de derde wedstrijd zonder Toni, dus nieuw is zijn afwezigheid niet, al is het wel anders spelen met Teixeira”, opende Bauer vrijdag op de persconferentie, om er snel aan toe te voegen dat Tex het wel prima deed als centrale pion. “Hij is een ervaren verdediger die weet hoe je de boel gesloten kan houden. Hij praat veel met de mensen rondom hem, dat is heel belangrijk in de defensie. Op het veld versta ik me goed met Tex. We zijn klaar om de verdediging te sturen.”

Over de vervanger van Wolke Janssens dan. “Ik heb geen voorkeur voor wie hem moet vervangen”, haalt Bauer de schouders op. “Op training oefenen we vaak met verschillende spelers en met verschillende combinaties in de verdediging. Iedereen is dus goed op elkaar ingespeeld voor het geval er iemand wegvalt. Ik weet ook niet wie de coach in gedachten heeft als vervanger van Wolke. Dat zullen we op de dag van de wedstrijd wel vernemen.”

Vertrouwen in vervangers

Dinsdag om middernacht sloot de transfermarkt. De balans voor STVV: Brüls, Al-Dakhil en Delorge uit, Reitz en Hara in. Een versterking of een verzwakking? “Moeilijk te zeggen”, vond Bauer. “Reitz heeft wel duidelijk een goede stap vooruit gezet ten opzichte van vorig seizoen. En met Hara krijgen we er een profiel bij dat we vooraan nog niet hadden. Bruno, Hayashi en Kaya zijn alle drie min of meer hetzelfde type. Hara is groter, kopbalsterker en kan de bal goed bijhouden. Dat laat ons toe om ook op een andere manier te gaan voetballen. Met meer hoge voorzetten, bijvoorbeeld. Ik heb hoe dan ook vertrouwen in de nieuwkomers die de rangen zijn komen versterken.”

Bauer komt Hara op het trainingsveld geregeld tegen in oefenpartijtjes. De Duitser kan de kwaliteiten van de grote Japanse spits dus goed inschatten. “In de lucht moet ik niet proberen om het tegen hem op te nemen, want dan ben ik altijd geklopt”, lacht Bauer. “Taichi weet ook goed hoe hij zijn sterke lichaam moet gebruiken. Je kan wel merken dat hij nog moet switchen naar onze manier van voetballen. In Spanje was hij duidelijk een andere speelstijl gewend, minder fysiek vooral.”