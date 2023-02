Luchthaven Schiphol moet mogelijk weer limiet op aantal reizigers invoeren

De Amsterdamse luchthaven Schiphol gaat in mei en tijdens de zomer mogelijk toch weer een limiet instellen op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken. De afhandelaars op de luchthaven komen nog altijd honderden mensen tekort en als ze dat probleem niet binnen enkele weken hebben opgelost, zal Schiphol moeten ingrijpen. Dat heeft Ruud Sondag, de topman van de luchthaven, vrijdag meegedeeld in een interview met Het Financieele Dagblad.

“We gaan interveniëren want het gaat niet goed. We hebben met iedereen gesproken over een oplossing van dit personeelstekort en niets helpt”, zegt Sondag.

Het reizigersplafond op Schiphol was in juli vorig jaar ingevoerd. Personeelstekorten leidden toen tot ellenlange wachtrijen, waardoor reizigers hun vlucht misten. Uiteindelijk werd een limiet gezet op het aantal vertrekkende reizigers, luchtvaartmaatschappijen werd gevraagd om vluchten te schappen.

Vorige maand meldde de luchthaven nog dat de limiet op het aantal reizigers vanaf maart komt te vervallen. Maar een woordvoerder bevestigt nu dat Schiphol nog niet uit de problemen is. Er zijn intussen wel voldoende beveiligers aangenomen, maar in de bagageafhandeling en voor andere werkzaamheden zijn er nog honderden mensen te weinig. Het is volgens Schiphol aan de afhandelbedrijven en luchtvaartmaatschappijen om tot een oplossing te komen.