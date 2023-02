Radja Nainggolan legt keuze voor nummer 44 uit en drukt stempel tijdens voorstelling bij SPAL: “Ik ben best een leuke vent, hoor”

Nainggolan zette zijn krabbel onder een contract tot 30 juni 2023, een verbintenis die automatisch met een jaar wordt verlengd als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Lees: promotie naar de Serie A. De 34-jarige middenvelder belandde dit seizoen op een zijspoor bij Antwerp en zag er zijn contract ontbonden. Tot half oktober was hij een vaste waarde in het elftal van Mark van Bommel, maar dan werd hij uit de kern gezet na een aantal incidenten. Zo werd Nainggolan even opgepakt nadat hij betrapt was op autorijden zonder rijbewijs en werd hij een uur voor de match tegen Standard gefilmd toen hij op de bank aan het vapen was.

Bij SPAL, een team met basis in Ferrara (Emilia-Romagna), werd Nainggolan herenigd met Daniele De Rossi, die er trainer is. De twee speelden samen bij AS Roma tussen 2014 en 2018.

“Anderhalve maand geleden begon hij te grappen dat ik naar SPAL moest komen om hem een ​​handje te helpen”, aldus Nainggolan op z’n voorstelling. “Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik hier zou belanden. Er waren ook andere aanbiedingen, maar deze bleef hangen in mijn hoofd. Ik heb veel meegemaakt met De Rossi, dus op den duur zei ik: Waarom niet? Daniele speelt ook graag zoals Luciano Spalletti (hun ex-coach bij Roma en huidige trainer bij Napoli, red.). Ik vind Daniele wel een ​​beetje dik op dit moment, maar: als voetballer zei hij wat hij dacht, nu doet hij het op een andere manier. Ik wil hem dan ook graag helpen bij zijn eerste ervaring als coach.”

Nainggolan is naar eigen zeggen klaar om zestig minuten te voetballen. SPAL staat na 22 speeldagen op de vijftiende plaats in de Italiaanse tweede klasse, net boven de gevarenzone.

“Ik ben klaar geboren”, klinkt het vol zelfvertrouwen. “De coach bepaalt wanneer ik speel, maar de resultaten moeten komen en ik wil de play-offs halen. Daarop staan we 9 punten achter. Ik kijk enkel naar boven, niet naar onder. Als je vier keer wint, doe je terug mee. Zei Daniele dat ze bang moeten zijn van mij? Ik ben een simpele jongen en heb aan het voetbal geweldige vriendschappen overgehouden. Ik vind mezelf ook wel een leuke vent (lacht), maar voor mijn teamgenoten trek ik ten oorlog en ik verwacht hetzelfde van hen. Dat is mijn karakter. Ze zeggen wel is dat ik een kleedkamer op stelten kan zetten en ik weet dat er mensen zijn die mij absoluut niet kunnen luchten, maar ik heb nog nooit iemand pijn gedaan.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nainggolan voetbalde in Italië ook voor Piacenza, Cagliari, Roma en Inter. Met z’n kenmerkende rugnummer 4 werd hij een held in bij Roma. Nu gaat hij met 44 spelen.

“Omdat ik hier een dubbele inspanning ga leveren”, aldus ‘Il Ninja’. “Er is veel concurrentie in de Serie B, hoewel het niveau wat gezakt is sinds mijn eerste passage hier. Er lopen veel jonge spelers rond. Maar ik ben hier omdat ik bepaalde zaken gewoon beu was. Er werd te veel aandacht geschonken aan bepaalde dingen. Ik kan ook gewoon normaal doen, naast het veld, en hier heb ik een hechte groep spelers gevonden. Daarbij: Ferrara lijkt heel rustig, dat kan wel eens helpen.”

De eerste test voor Nainggolan en SPAL volgt nu zondag, met een bezoek van Bari.