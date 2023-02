Palestijn door Israëlische troepen gedood op Westelijke Jordaanoever

Israëlische militairen hebben vrijdag een Palestijn doodgeschoten bij Nabloes, op de bezette Westelijke Jordaanoever, zo heeft het Palestijnse ministerie van Gezondheid meegedeeld. Het Israëlische leger zei van zijn kant dat het een ongewapende “verdachte”“ met een kogel had “geraakt”.

Abdullah Sami Qalalweh (26) werd bij Huwara “door kogels van de Israëlische bezetting gedood”, zei het Palestijnse ministerie in de mededeling. Een fotograaf van het Franse persbureau AFP zag zijn lijk in het mortuarium van een ziekenhuis in Nabloes.

Het Israëlische leger deelde mee dat een “verdachte” uit zijn voertuig was gestapt en te voet naar een militaire post liep. Volgens het leger hebben de soldaten “geroepen en in de lucht geschoten”, maar bleef de verdachte dichterbij komen en trachtte hij een van de soldaten aan te vallen. Een andere militair “heeft op de verdachte geschoten en heeft hem getroffen”.

Geen enkele soldaat raakte gewond. Op de verdachte, die “niet gewapend was”, werd een “testament” gevonden, zo staat nog in de mededeling.

De dood van Qalalweh brengt het aantal Palestijnen dat sinds begin dit jaar in het Israëlisch-Palestijnse conflict gedood werd, op 36 volgens een telling van AFP. Daarnaast lieten zes Israëlische burgers en een Oekraïense vrouw het leven in het conflict.