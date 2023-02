Maak kennis met Enock Agyei, de 18-jarige aanwinst van Malinwa: hij controleert ballen zoals Hazard en eert overleden moeder op zijn truitje

KV Mechelen boekte een mooie overwinning in de halve finales van de beker, maar de zoektocht naar een echte targetspits was eerder deze week op niets uitgedraaid. Wel mochten ze Achter De Kazerne Enock Agyei (18) – een van de goudhaantjes van Neerpede – verwelkomen. Hij is de helft van een tweeling, eert zijn overleden moeder op zijn truitje en liet Kompany te makkelijk scoren met een omhaal. Een portret.

Kompany wilde Agyei in de zomer van 2022 al meenemen naar Burnley. Deze winter trok ook Standard aan de mouw van de net 18 geworden Agyei, maar de youngster tekende uiteindelijk dan toch een contract tot 2027 bij de leider in de Engelse tweede klasse. De Engelse club verhuurde hem onmiddellijk voor een halfjaar aan Malinwa. Dankzij zijn verblijf in Mechelen kan Agyei zijn werkvergunning krijgen én ervaring opdoen op het hoogste niveau. What’s in it for KV? Wel, Agyei kan érg goed voetballen.

Agyei, opgegroeid in Verviers en van Ghanese origine, belandde in 2015 op 10-jarige leeftijd bij de jeugdacademie van Anderlecht. Hij werd ontdekt op een jeugdtoernooi in Luik toen hij nog bij Verviers speelde. Enkele jaren geleden vertelde jeugdcoördinator Jean Kindermans daarover: “Onze betreurde scout Pol Jumelle zag hem op een zaterdagochtend aan het werk op een ­indoortoernooi. Pol belde mij en zei: Jean, ge moet naar hier komen. Hier is een fenomenaal talent dat bij een kleine club in Verviers speelt. Ik ben meteen in mijn auto gestapt.” Jérome Maréchal, toenmalig jeugdcoördinator bij Verviers, zag al snel een profvoetballer in Agyei: “Op zijn 10de hadden we al door dat hij veel te goed was voor Verviers.”

Omhaal van Kompany

In de jeugdreeksen van Anderlecht maakte Agyei indruk als snelle, technische flankspeler die het spel kan ­maken, een actie in huis heeft en kan scoren. Scouts uit Engeland en Duitsland kwamen naar hem kijken. Agyei leek de volgende in het rijtje Amuzu, Doku en Duranville te worden. Mohamed Ouahbi, destijds jeugdtrainer bij paars-wit, voorspelde Agyei een mooie ­toekomst in La Dernière Heure. “Enock heeft een balcontrole die me doet ­denken aan Eden Hazard. Hij is erg ­explosief en wendbaar. Ook in het kopje zit het goed: hij durft zijn verantwoordelijkheid te nemen. Op dat vlak doet hij me denken aan Youri Tielemans.”

Debuteren voor de hoofdmacht kwam er nog niet van, maar Kompany liet ­Agyei al wel meetrainen met de A-kern. Op sociale media was Agyei eens te zien in een filmpje waarin Kompany op training uitpakt met een fan­tastische omhaal. De jonge Agyei, die Kompany moest dekken, wist niet wat hem overkwam. “Gebruik je elle­bogen, Enock”, hoor je in het filmpje.

Boateng op truitje

De kans bestaat dat Agyei ook bij KV Mechelen aantreedt met ‘En Boateng’ op zijn rug, verwijzend naar zijn ­moeder die in 2020 overleed. ­Wanneer Agyei in datzelfde jaar zijn eerste profcontract bij Anderlecht ­tekende en als eerbetoon ‘En Boateng’ op zijn truitje liet drukken, bleek ­hoeveel zijn moeder voor hem ­betekende. Het was zij die besliste het Luikse te verlaten toen Anderlecht op de ­proppen kwam. “De moeder had het niet breed, want ze stond er thuis ­alleen voor”, herinnert Maréchal zich. “Anderlecht voorzag huisvesting en werkgelegenheid voor de familie en had ook plek voor tweelingbroer ­Ebenezer, een rechtsback, in de ploeg. Dat Anderlecht zo’n grote ­inspanning deed voor een 10-jarige, zegt toch veel. Ik schrok er eigenlijk van dat Enock zijn kans nog niet ­gekregen had bij de eerste ploeg.”

Die kans krijgt Agyei nu wel bij KV Mechelen. Misschien zondag al tegen Charleroi?