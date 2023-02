Zo schijnt het licht van Oostendse vuurtoren op appartementsgebouwen

Lange Nelle, zoals de bewuste vuurtoren in de volksmond wordt genoemd, werd in 1949 al in gebruik genomen en laat opvarenden tot vandaag weten dat ze zich voor de kust van Oostende bevinden. Om de tien seconden worden drie lange lichtflitsen gegenereerd die in morsecode de letter O van Oostende tonen. En die lichtflitsen schijnen binnen in enkele nieuwe luxe-appartementen die op Oosteroever gebouwd zijn de afgelopen jaren. Het is vooral één gebouw dat getroffen wordt. Eentje met vijfentwintig verdiepingen. De toren zelf is 65 meter hoog en het zijn dan ook de appartementen op die hoogte die er last van ondervinden. De omliggende gebouwen zijn heel wat kleiner en zien de lichtflitsen wel, maar daar schijnen ze niet rechtstreeks binnen.

Eerder deze week besloot het Agentschap maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) om na een discussie van twee jaar een dubbelzijdige folie aan te brengen die het licht landinwaarts moest blokkeren. Maar vrijdag werd de folie al opnieuw verwijderd. Een petitie haalde in mum van tijd meer dan 10.000 handtekeningen en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA- gaf daarom opdracht de vuurtoren in ere te herstellen.

