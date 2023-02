Vijf Canadese politieagenten in verdenking gesteld na dood van inheemse man in 2017

© The Canadian Press/PA Images

Vijf Canadese politieagenten zijn in verdenking gesteld na de dood van een inheemse man kort na zijn arrestatie in 2017 in het westen van het land. Twee van hen zijn door het parket van Brits-Columbia aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag, de drie anderen voor het belemmeren van de rechtsgang.

Dale Culver, vader van drie en lid van de inheemse volkeren Wet’suwet’en en Gitxsan, stierf in juli 2017 kort na zijn arrestatie in de stad Prince George, op 700 kilometer ten noorden van Vancouver.

Volgens het onafhankelijk onderzoeksbureau van de provincie reageerde de politie initieel op een oproep over een verdachte man “die rondsnuffelde in de buurt van wagens” in het centrum van Prince George.

Toen de agenten Culver wilden arresteren, zou die zich hebben verzet en hebben geprobeerd met de fiets te vluchten, staat in een rapport van het onderzoeksbureau. De politie zou tijdens de arrestatie traangas hebben gebruikt tegen de 35-jarige man die kort nadien “moeilijkheden leek te hebben om te ademen”. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij ongeveer anderhalf uur later overleed.

Beschuldigingen van racisme

De burgerrechtenorganisatie van Brits-Columbia diende in 2018 een klacht in bij het controleorgaan van de politie, omdat getuigen hadden gezegd dat Culver hardhandig tegen de grond was gewerkt maar dat de federale agenten aan getuigen gevraagd zouden hebben om video’s van de arrestatie te verwijderen.

De relaties tussen de inheemse volkeren en de politie in Canada zijn al jaren erg gespannen. De dood van Dale Culver versterkte de beschuldigingen van racisme binnen de ordediensten.

De agenten moeten op 14 maart voor de rechtbank verschijnen.