Stephaan Du Lion (58) geeft weinig antwoorden op eerste procesdag: “Ik meen me te herinneren dat ik haar gewurgd heb. Na de seks”

Hij heeft vier vrouwen gewurgd. En dat gebeurde telkens nadat hij zin kreeg in seks met de dames in kwestie. Maar dat is zowat het enige waar ruitenwasser Stephaan Du Lion (58) uit Deurne vrijdagmiddag duidelijkheid over kon scheppen. Wat er écht gebeurd is, nadat de ramenlapper bij zijn slachtoffers binnenwandelde? Dat lijkt hij op zijn proces niet te zullen vertellen.