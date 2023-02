Club Brugge probeerde Maxim De Cuyper in januari terug te halen, maar 22-jarige huurling wees blauw-zwart af: “Op dit moment is het beter bij Westerlo te blijven” 

“Voor de ontwikkeling van onze jonge ploeg is het misschien niet slecht dat we het geluk niet altijd aan onze kant hebben. Stel je voor dat we een seizoen zoals Union zouden ­spelen: met zo’n jonge kleedkamer zou dat sneller voor decompressie zorgen”, klinkt het nuchter bij Maxim De Cuyper. — © BELGA

Westerlo

Het vertrek van Lyle Foster naar Burnley is een aderlating, maar de recordsom van 11 miljoen euro maakt veel goed. Dan was de opluchting dat Maxim De Cuyper in januari niet vertrok veel groter in Westerlo. Club Brugge polste de flankverdediger in verband met een vervroegde terugkeer, maar de krullenbol van ’t Kuipje wees het aanbod af. “En als Westerlo me volgend jaar een mooi project kan voorschotelen, dan zal ik zeker eens luisteren.”