Al 86.498 aanvragen van mensen die energiepremie nog steeds niet hebben gekregen

61 euro per maand voor elektriciteit, 135 euro voor gas. En dat eerst voor november en december, later nog eens voor januari, februari en maart. Er werden al 4,7 miljoen van dergelijke premies uitgekeerd via de energieleveranciers – elektriciteit en gas apart geteld. Wie er geen kreeg en er toch recht op denkt te hebben, kan sinds 23 januari een aanvraag doen bij de FOD Economie. Daar zijn na nog geen twee weken 86.498 aanvragen binnengekomen.

Dat het geld niet automatisch toekwam, kan verschillende redenen hebben. In appartementsgebouwen met een gezamenlijke gasinstallatie zijn er bijvoorbeeld geen aparte contracten. Ook mensen van wie de naam niet exact overeenkomt met de naam op het energiecontract, kunnen de premie missen.

Het risico bestaat dat vooral mensen die de premie misschien het hardst nodig hebben, er zich niet van bewust zijn dat ze die mislopen. “De communicatie zou beter mogen”, zegt Laura Clays van consumentenorganisatie Test Aankoop. “We merken dat er veel verwarring is.” Mogelijk zijn er ook onterechte aanvragen, van mensen die het geld wel degelijk hebben gekregen of er geen recht op hebben omdat ze het sociaal tarief kregen of nog op een vast contract van vóór oktober 2021 zitten. Bij de verwarmingspremie van vorig jaar was meer dan de helft van de aanvragen bij de FOD Economie onterecht.

Nog even geduld

Het geld voor de maanden januari, februari en maart hoef je overigens nog niet te verwachten. Het voorschotbedrag van januari zal er een geweest zijn aan de volle pot en ook in het voorschot van februari zal het bij de meeste consumenten nog niet doorgerekend zijn. Pas vanaf 23 april kan je een aanvraag indienen, als je de premie dan nog altijd niet kreeg.

“Het geld komt best laat, en het schiet op die manier een beetje zijn doel voorbij”, zegt Clays. “Maar we hebben er wel begrip voor, omdat er nogal wat administratieve stappen te nemen zijn. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Het is vooral belangrijk dát het komt, en dat iedereen die er recht op heeft de premie ook echt krijgt.”