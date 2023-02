Gemiste kans in WK-finale spookt nog altijd in het hoofd van Franse spits: “Ik krijg er nog steeds een krop van in m’n keel”

Randal Kolo Muani had dé WK-held van Frankrijk kunnen worden. De spits van Eintracht Frankfurt kreeg in de slotminuut van de finale tegen Argentinië dé kans op de winning goal, maar miste. Anderhalve maand later spookt die kans nog steeds door zijn hoofd.

Een lange bal vanuit de Franse defensie en plots stond de 24-jarige Muani oog in oog met Emiliano Martínez. Hij kon zich de geschiedenis in knallen als de man die Les Bleus een tweede opeenvolgende wereldtitel bezorgde, maar zijn volley werd op intussen iconische wijze gered door de Argentijnse doelman, die zich daarna tot held ontpopte in de penaltyreeks.

“Ik kijk er soms nog naar, die kans… Ik ken die hele fase gewoonweg vanbuiten, tot in het detail”, sakkert Muani in een interview met beIN Sports. Hij besefte al snel dat zelf afwerken misschien niet zijn beste optie was. “In mijn hoofd zei ik tegen mezelf: Randal, je moet nú knallen. Ik probeerde naar de dichtste paal te schieten, maar de doelman maakte een uitstekende redding.”

“Er waren echter nog andere opties beschikbaar. Ik kon hem bijvoorbeeld lobben of Kylian Mbappé proberen te bereiken, die vrij stond aan de linkerkant. Maar op dat moment zag ik hem niet. Die optie zag ik pas toen ik de beelden opnieuw bekeek en nu is het te laat. Ik krijg er nog altijd een krop van in mijn keel, en dat zal zo voor de rest van mijn leven zijn...”