Zijn laatste wedstrijd dateert al van augustus 2021, maar officieel is Mousa Dembélé (35) pas sinds 1 januari echt voetballer af. Daarom, zijn eerste afscheidsinterview. Over een loopbaan vol pijnstillers, waarom hij PSG en Bayern München weigerde, de beruchte halve finale tegen Frankrijk maar ook zijn plannen voor de toekomst. “Twee keer per week ga ik kickboksen.”