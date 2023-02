Nieuwe Onuachu en extra troef voor Hein? Wat we mogen verwachten van Tolu Arokodare en Gift Orban, de nieuwe spitsen van Genk en Gent

Ze zijn allebei Nigeriaans, ze komen van een tweedeklasser en ze tekenden pas in de laatste uren van de wintermercato een contract in ons land. De ene bij Genk, de andere bij Gent. Ze hebben veel gelijkenissen, maar op het veld zijn het toch twee verschillende types. Tolu Arokodare (22) moet topschutter Paul Onuachu doen vergeten bij Genk, Gift Orban (20) is een extra troef voor Gent in de strijd om de Champions’ Play-offs. Zondagavond krijgen we de nieuwe spitsen mogelijk voor het eerst te zien. Wat mogen we van hen verwachten?

Gift Orban (20, AA Gent)

Ex-club: Stabaek

Lengte: 1,78 meter

Transferprijs: 3,5 miljoen euro

© James Arthur

Wat voor type is hij?

Klein, vinnig en explosief. Een spits die constant op de loer ligt en best rendeert in een systeem met twee spitsen. Met zijn snelheid kan hij veel verdedigers pijn doen, maar dat gaat soms ten koste van de kwaliteit aan de bal.

Wat heeft hij al gepresteerd?

De Nigeriaanse spits scoorde vorig jaar in zijn eerste seizoen als voetbalprof 19 keer in 24 wedstrijden. Dat deed hij weliswaar voor Stabaek, met wie hij kampioen werd in de Noorse tweede klasse. Voorheen kwam Orban uit voor het Nigeriaanse Bison FC.

Wordt hij snel basisspeler?

Wellicht niet. Hij is helemaal fit en klaar om te spelen, maar Orban zal allicht nog wat tijd nodig hebben om zich aan te passen. “De Noorse tweede klasse is natuurlijk geen topreeks, maar we zagen in hem de kwaliteiten van een heel speciale voetballer”, zegt Samuel Cardenas, de hoofdscout van AA Gent, dat hem al vijf maanden volgde. “Je weet nooit hoe snel iemand went aan een nieuw niveau, maar we zien absoluut een mooie toekomst voor Gift.”

Tolu Arokodare (22, KRC Genk)

Ex-club: Amiens

Lengte: 1,97 meter

Transferprijs: 5 miljoen euro

© Dick Demey

Wat voor type is hij?

Met zijn 1,97 meter is Arokodare ook een grote beer, vier centimeter minder groot dan zijn voorganger Paul Onuachu. De nieuwe spits van Genk lijkt daardoor wel minder statisch en iets explosiever te zijn. Of hij ook zo snel de weg naar doel zal vinden, zal nog moeten blijken.

Wat heeft hij al gepresteerd?

Arokodare heeft duidelijk al meer ervaring dan Orban. Hij brak in 2019 - toen was hij nog maar 18 jaar - al door bij Valmiera FC, een van de betere ploegen in Letland. Op twee seizoenen scoorde hij 22 keer in 32 wedstrijden voor de Letten. Het leverde hem een uitleenbeurt bij FC Köln op, maar voor de Duitse eersteklasser kwam hij niet verder dan elf wedstrijden en geen enkele goal. Bij Amiens in de Franse tweede klasse deed hij het beter en scoorde hij 21 keer in anderhalf jaar.

Wordt hij snel basisspeler?

Normaal wel. Genk moet Onuachu echt wel vervangen en Ally Samatta lijkt daar niet toe in staat. Andere opties hebben de Limburgers niet meer, dus Wouter Vrancken zal Arokodare wellicht snel voor de leeuwen moeten gooien.