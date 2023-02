Ferrari bevestigt zijn status als grootste winstmachine in de autosector, en wil dit jaar nog beter doen

In de Formule 1 mag de motor van Ferrari dan wel sputteren, in de showrooms is de verkoop van het ‘raspaardje uit Maranello’ niet bij te houden. De autobouwer rapporteerde een tweede recordjaar op rij. En CEO Benedetto Vigna is vast van plan om dat kunstje dit jaar nog eens over te doen.

Voor autobouwer Ferrari was 2022 nóg beter dan 2021, en dat was al een recordjaar. De Italiaanse maker van sportbolides leverde 13.221 auto’s af, een toename met bijna een vijfde. De omzet ging met 19 procent vooruit, om voor het eerst ooit de kaap van de 5 miljard euro te ronden. Goed voor een bedrijfswinst van 1,23 miljard euro. Onder de streep bleef een winst over van 939 miljoen euro, 13 procent meer dan een jaar eerder.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna wil van 2023 een ‘derde recordjaar op rij’ maken. — © REUTERS

“2022 eindigde met uitstekende financiële resultaten, die onze verwachtingen inlosten en overtroffen”, aldus CEO Benedetto Vigna bij de bekendmaking van de jaarcijfers.

Personalisering troef

De recordresultaten zijn onder meer toe te schrijven aan het succes van de nieuwe Portofino M (het ‘instapmodel’, als je die term überhaupt kunt gebruiken bij een prijskaartje vanaf 214.000 euro) en de hybride Stradale SF90 (waar je al minstens 427.000 euro voor moet neertellen).

De recordresultaten zijn onder meer toe te schrijven aan het succes van de nieuwe Portofino M.

De drie plug-in hybride modellen – de 296 GTS, de 296 GTB coupé en de Stradale SF90 (foto) – waren vorig jaar goed al voor 22 procent van de verkoop. — © REUTERS

Al blijken klanten in werkelijkheid (fors) meer geld op tafel te leggen, want Ferrari haalde volgens Benedetto Vigna ook meer omzet uit de verkoop van opties zoals speciale remklauwen, lakkleuren en interieuropties die elke Ferrari nog net dat tikje exclusiever en gepersonaliseerder maken. En dat pompt de operationele winstmarge op: die klokte vorig jaar af op 24,1 procent. Anders gezegd: van elke euro omzet die Ferrari maakt, is bijna een kwart winst. Daarmee bevestigt Ferrari zijn status als grootste winstmachine in de autosector.

Ondanks zijn prijskaartje van minstens 2 miljoen euro waren alle 599 exemplaren van de Daytona SP3 in een mum van tijd uitverkocht.

Nóg versnelling hoger

Als het van de CEO afhangt, wordt 2023 nog beter: Vigna mikt op een omzet- en winststijging van minstens 11 procent en op een winstmarge van circa 26 procent. Met dank aan de nieuwe supersportwagen Daytona SP3 (minstens 2 miljoen euro) – waarvan slechts 599 stuks worden gebouwd die overigens al allemaal zijn gereserveerd – en de Purosangue, Ferrari’s allereerste SUV die deze zomer op de markt komt.

Net als de andere luxemerken bezwijkt ook Ferrari voor de SUV-rage: de Purosangue komt deze zomer op de markt.

Ferrari krijgt alvast applaus van analisten en beleggers. Morgan Stanley omschrijft het aandeel Ferrari als “een veilige plek in een onzeker 2023”, Credit Suisse noemt de “prognose voor 2023 nog beter dan onze optimistische verwachtingen“. Op Wall Street klom het aandeel (met de veelzeggende ticker ‘RACE’) bij opening bijna 5 procent hoger, wat de beurswaarde van Ferrari op een slordige 47 miljard dollar brengt.

Ferrari is trouwens niet het enige luxemerk dat recordresultaten boekte in 2022: Rolls-Royce verkocht 6.021 exemplaren (+8 procent), Bentley 15.174 (+4 procent) en Lamborghini 9.233 (+10 procent). Geen van de drie verkocht ooit méér auto’s in één jaar tijd. Ook Porsche vlamde: de Duitsers verkochten wereldwijd 309.884 exemplaren (+3 procent), maar konden geen nieuw record neerzetten door de haperende toeleveringsketen. Het lijkt wel alsof het voor sommigen geen crisis is.