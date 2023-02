Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) wil niet weten van een extralegale staatshervorming. In de huidige internationale context bestempelt hij dat zelfs als gevaarlijk. En er is geen burger in het land die er beter van zal worden. “Eigenlijk stelt De Wever een terugkeer naar de wafelijzerpolitiek voor”, zegt hij. “Zal dat dan efficiënter zijn?”