Met drie kinderen en zes jaar borstvoeding op de teller mag je Sofie Verschueren (38) gerust een moedermelkkenner noemen. Onderweg botste ze op vooroordelen en slecht advies. In haar boek Van mijn melk weerlegt ze die, met tips maar ook met humor. “Er wordt zo zwaarwichtig over gedaan”, zegt ze. “Terwijl borstvoeding ook gewoon heel plezant kan zijn. Het is magisch.”