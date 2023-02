Albanees-Bulgaarse drugsbende opgerold bij reeks huiszoekingen: elf verdachten opgepakt en 50 kilo cocaïne en heroïne gevonden

Bij een reeks huiszoekingen op verschillende plaatsen in het land heeft de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde meer dan vijftig kilogram cocaïne en heroïne in beslag genomen, evenals 100.000 euro cash geld. Tijdens de actie, waarbij het gerecht een Albanees-Bulgaarse bende ontmantelde, werden elf verdachten opgepakt. De kraak van het SKY ECC-netwerk ligt aan de basis van het onderzoek, meldt het parket.

“Eind 2021 werd door het parket Halle-Vilvoorde op grond van ontcijferde SKY ECC-communicaties een dossier geopend lastens een criminele organisatie die zich bezig hield met internationale drughandel”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau. “Na een doorgedreven onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter te Brussel, slaagde de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde erin om een Albanees-Bulgaarse bende in kaart te brengen die opereerde vanuit Meise. De bende maakte gebruik van voertuigen uitgerust met verborgen ruimtes om drugs komende uit Nederland, na opslag op verschillende locaties in België, te transporteren naar het Verenigd Koninkrijk.”

Het onderzoek leidde vrijdag tot de onderschepping van twee drugstransporten. In Aalst en Ieper werden verschillende vrachtwagens tegengehouden die drugs vervoerden. In totaal nam de politie veertig kilogram cocaïne en dertien kilogram heroïne in beslag.

Meteen daarna vielen speurders binnen op twaalf adressen in Meise, Grimbergen, Diegem, Wezembeek-Oppem, Sint-Niklaas, Evergem, Aalst, Evere, Sint-Gillis, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Schaarbeek. Daarbij werden elf verdachten opgepakt en trof de politie twaalf vuurwapens aan, alsook 100.000 euro cash geld. De federale gerechtelijke politie nam ook enkele paletten met tabaksproducten in beslag, evenals enkele vrachtwagens met oplegger en verschillende bestelwagens.

De elf verdachten zullen dit weekend verhoord worden, waarna het parket hen kan laten voorleiden bij de onderzoeksrechter, met het oog op een eventuele aanhouding.