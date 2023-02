Disney, Amazon en Alphabet verliezen op Wall Street

Entertainmentconcern Disney hoorde vrijdag bij de verliezers op Wall Street. Disney overweegt naar verluidt meer van zijn films en tv-series aan concurrerende media te verkopen, nieuws dat door beleggers niet goed werd ontvangen. Op de beurzen in New York was sowieso sprake van een sombere stemming. De grote Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google-moeder Alphabet gingen hard omlaag na tegenvallende kwartaalberichten.

Disney leverde dik 2 procent aan beurswaarde in. Met de door ingewijden aan persbureau Bloomberg gemelde stap zou het entertainmentconcern, dat volgens de meest recente cijfers nog fors verlies leed op zijn streamingdiensten, afstappen van zijn strategie om eigen films en series alleen op de eigen platforms Disney+ en Hulu aan te bieden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 33.926,01 punten. De brede S&P 500 daalde 1 procent tot 4.136,48 punten. De Nasdaq ging met 1,6 procent omlaag naar 12.006,96 punten.

Amazon ging met een min van meer dan 8 procent de handel uit. Het webwinkelconcern wist vorig jaar zijn omzet verder op te voeren, maar leed desondanks een stevig verlies. Verder kwam zakenkrant The Wall Street Journal met het bericht dat dat de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC een rechtszaak overweegt tegen Amazon om oneerlijke concurrentie.

Alphabet verloor op zijn beurt bijna 3 procent, nadat de omzetgroei van het bedrijf in het afgelopen kwartaal bijna tot stilstand is gekomen. Beleggers zetten het aandeel Apple wel 2,5 procent hoger. De iPhone-maker had in het laatste kwartaal van 2022 niettemin flink last van productieproblemen bij een grote fabriek in China en kon daardoor minder smartphones leveren. Ook de afzwakkende economie zat het bedrijf dwars.

Starbucks daalde ruim 4 procent. De koffieketen trok afgelopen kwartaal minder bezoekers. Ford zakte verder een kleine 8 procent. De automaker kende een teleurstellend vierde kwartaal en leed over het gehele jaar een verlies van 2 miljard dollar.

De markt reageerde ook nog op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Werkgevers in de Verenigde Staten hebben in januari veel meer mensen aangenomen dan was verwacht. De werkloosheid in de VS daalde dan ook naar 3,4 procent, het laagste niveau sinds mei 1969.

De euro was 1,0798 dollar waard, tegen 1,0827 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 73,25 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent minder op 79,77 dollar per vat.