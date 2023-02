Tesla-aandeelhouders vangen bot in rechtbank: Elon Musk niet verantwoordelijk voor hun verliezen

Aandeelhouders van autobouwer Tesla vangen bot in hun class action tegen CEO Elon Musk rond tweets van 2018. Een jury besliste vrijdag, na slechts twee uur beraadslagen, dat de aandeelhouders niet konden bewijzen dat Musk verantwoordelijk was voor hun verliezen op de beurs.

De rechtszaak ging om twee tweets van 7 augustus 2018 waarin Musk had aangekondigd Tesla van de beurs te zullen halen voor 420 dollar per aandeel, 23 procent meer dan de prijs bij de sluiting van de beurs de dag ervoor. Hij verklaarde ook dat de financiering voor die operatie veiliggesteld was en hij een brede steun had van investeerders. Achteraf bleek dat er geen schriftelijk toezeggingen waren van geldschieters en dat bovendien veel belangrijke investeerders wilden dat Tesla op de beurs bleef. Musk liet het plan daarop varen.

De aandeelhouders die hem voor de rechter sleepten beschuldigen de topman ervan fraude te hebben gepleegd met de tweets, die de aandelenkoers deden fluctueren. Het aandeel won in eerste instantie 11 procent, om de dagen erop sterk te dalen. Volgens de aandeelhouders gaf Musk opzettelijk foute informatie om de beurswaarde van Tesla te doen toenemen. Ze eisten een schadevergoeding.

Niet goed gekozen

De advocaat van Musk zei dan weer dat de Tesla-topman zijn woorden misschien niet goed gekozen had, maar dat hij wel degelijk mondelinge beloftes had gekregen rond de financiering van de deal. Hij verklaarde ook dat Musk zijn investeerders nooit had willen misleiden.

Een rechter besliste eerder al dat de tweets wel degelijk misleidend waren en dat Musk “onverantwoordelijk” had gehandeld. Het was daarop aan de jury om te beslissen of de tweets op een frauduleuze manier het aandeel deden klimmen, en zo ja, in welke mate dat een impact had op de aandeelhouders. Ze beslisten al snel om Musk niet te veroordelen.