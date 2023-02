Cyberaanval op Charlie Hebdo werd gepleegd door aan Iraans regime gelinkte hackers

De hackers stelden zich voor als de ‘Holy Souls’, maar het gaat in feite om het Iraanse cyberveiligheidsbedrijf Emennet Pasargad, dat Microsoft ‘Neptunium’ noemt, schrijft Clint Watts, een verantwoordelijke van Microsoft, in een blogpost. Emennet Pasargad was de werkgever van twee Iraniërs die in de Verenigde Staten in verdenking werden gesteld van het organiseren van een desinformatiecampagne om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

De ‘Holy Souls’ hadden begin januari aangekondigd de persoonlijke gegevens te hebben verkregen van meer dan 200.000 abonnees en klanten van Charlie Hebdo, en een deel ervan gepubliceerd. De gegevens werden volgens Microsoft te koop aangeboden voor 20 bitcoin, destijds 340.000 dollar waard.

Charlie Hebdo wilde niet op het nieuws reageren.

“Wat men ook vindt van de editoriale keuzes van Charlie Hebdo, de publicatie van persoonlijke gegevens van tienduizenden klanten is een ernstige bedreiging”, aldus Microsoft.

Charlie Hebdo publiceerde begin december tientallen karikaturen van de hoogste religieuze en politieke leider van Iran. De spotprenten werden gekozen uit inzendingen voor een wedstrijd die gelanceerd werd toen de betogingen in Iran toenamen naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De tekeningen veroorzaakten een diplomatieke rel tussen Iran en Frankrijk.