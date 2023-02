Zesde politieagent ontslagen na dood van Afro-Amerikaan Tyre Nichols

© via REUTERS

Een zesde politieagent die betrokken was bij de fatale arrestatie van de Afro-Amerikaanse Tyre Nichols is ontslagen. Dat meldt de politie van Memphis, Tennessee. Vijf agenten, allemaal Afro-Amerikanen, werden eerder al ontslagen en in verdenking gesteld van doodslag en zware mishandeling.

Preston Hemphill, een blanke politieagent in dienst bij de politie van Memphis sinds 2018, “heeft tal van regels geschonden”, waaronder die rond het gebruik van een taser, aldus de politie in een persbericht. De man werd al bij de start van het onderzoek naar de dood van Nichols uit zijn functie gezet, maar het nieuws raakte pas maandag bekend. Nu werd hij dus ook ontslagen.

De 29-jarige Tyre Nichols werd op 7 januari hardhandig gearresteerd na een banale verkeerscontrole en overleed enkele dagen daarna. Op beelden die eind januari werden vrijgegeven was te zien hoe de vijf zwarte agenten hem langdurig onder handen namen en traangas en een taser tegen hem gebruikten. Het overlijden van de zoveelste Afro-Amerikaan die stierf door politiegeweld, zorde voor een schokgolf in de VS.

Brandweer

Volgens persagentschap AP was Hemphill aanwezig tijdens de verkeerscontrole, maar niet op de plaats waar Nichols werd geslagen nadat hij wegliep. Op bodycamopnames is te horen hoe Hemphill zei dat hij een taser had gebruikt tegen Nichols en dat hij hoopte dat zijn collega’s hem zouden pakken.

Naast de zes agenten werden ook twee medici en een chauffeur van een brandweerwagen door het brandweerkorps in Memphis ontslagen.