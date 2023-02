Minstens dertien doden bij bosbranden in Chili

Elf doden vielen in de gemeente Santa Juana in de regio Bío-Bío, in het zuiden van het land waar een hittegolf woedt. Een brandweervrouw kwam om het leven toen ze werd overreden door een auto. En in Galvarino, in de regio Araucaniía, stierven een piloot en een monteur toen hun helikopter neerstortte.

Daarnaast liepen ook 22 mensen brandwonden of andere verwondingen op. Acht van hen zijn er erg aan toe. Veel huizen raakten beschadigd of zijn vernield, honderden mensen werd in veiligheid gebracht.

Het vuur verwoestte al een gebied van meer dan 40.000 hectare. Van de 204 actieve branden, zijn er 56 niet onder controle.

Noodtoestand uitgeroepen

De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de regio’s Ñuble en Bío-Bío. “De prioriteit is om het vuur te bestrijden, het te blussen en levens te redden. Al onze manschappen zijn aan het werk”, aldus president Gabriel Boric, die zijn vakantie onderbrak om de getroffen gebieden te bezoeken.

De oorzaak van de branden is nog niet bekend. Boric stelde wel dat bewoners zelfs bij temperaturen van 42 graden afval zouden hebben verbrand.

In 2017 kwamen ook al 11 mensen om het leven bij enorme bosbranden in Chili, toen er eveneens een hittegolf woedde. Toen werden meer dan 1.500 woningen vernield en 467.000 hectare verwoest.