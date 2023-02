Tweede spionageballon boven Latijns-Amerika, China beschuldigt VS incident te misbruiken “om China zwart te maken”

Er vliegt nu ook een Chinese spionageballon boven Latijns-Amerika. Dat heeft het Pentagon verklaard. Vrijdag raakte al bekend dat zo een ballon boven de VS vliegt, die door het Pentagon wordt geobserveerd. Dat incident wordt misbruikt door de VS om China zwart te maken, zo meent het Aziatische land ondertussen.

“We zijn op de hoogte van informatie over een ballon boven Latijns-Amerika. We gaan ervan uit dat het om een tweede Chinese spionageballon gaat”, aldus Pentagon-woordvoerder Pat Ryder in een persbericht, zonder meer informatie te geven over de locatie.

De ballon die al enkele dagen boven de VS vliegt maar waarover vrijdag pas officieel werd gecommuniceerd, zorgt voor diplomatieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Volgens China is de ballon per ongeluk naar de VS en Canada afgedreven en is die bedoeld voor civiel gebruik en klimaatonderzoek. De VS zijn er echter van overtuigd dat de ballon spionagesoftware bevat. Hem uit de lucht schieten deed de VS niet, uit vrees dat de brokstukken schade zouden kunnen berokkenen aan mensen en/of gebouwen.

Blinken niet naar China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kondigde vrijdag aan zijn reis naar China uit te stellen vanwege het incident. Blinken zou zondag naar Peking vliegen om de spanningen tussen de beide landen te verminderen, maar de plannen zijn nu aangepast. Blinken belde vrijdag met zijn ambtsgenoot Wang Yi over die beslissing en stelde daarbij een “onverantwoordelijke daad” aan de kaak.

“Zwartmaken”

China verwijt de VS intussen het incident met de ballonnen te misbruiken om het land zwart te maken. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag gezegd in een persbericht.

“Sommige Amerikaanse politici en media gebruiken het incident als een reden om China zwart te maken en aan te vallen”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “China houdt zich altijd strikt aan de internationale wetgeving (...) en heeft nooit het luchtruim van een soevereine natie geschonden.”

Over het uitgestelde bezoek van Blinken zegt het ministerie nog dat “China en de VS nooit officieel een bezoek hadden aangekondigd”. “De publicatie van informatie (gelinkt aan dit bezoek) is een eenzijdige beslissing van de VS.”