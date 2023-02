Brazilië laat oud vliegdekschip met asbest ondanks protest zinken in Atlantische Oceaan

Het vliegdekschip werd in de namiddag (lokale tijd) “gepland en gecontroleerd” tot zinken gebracht op zowat 350 kilometer van de Braziliaanse kust, in een zone “met een diepte van ongeveer 5.000 meter”, aldus de marine in een persbericht.

In 2000 had Brazilië het schip gekocht van de Franse marine. Voor nauwelijks 12 miljoen euro werd het Zuid-Amerikaanse land eigenaar van een indrukwekkend vlaggenschip, vliegtuigen en helikopters niet bijgeleverd. Wel aan boord: tonnen asbest en giftige verf. Met deze materialen werd tijdens de constructie begin jaren 60 kwistig omgesprongen. Pas later bleek dat ze nogal wat kankerverwekkende eigenschappen bezitten. Branden in 2005 en 2012 hebben de toestand allerminst verbeterd. Sommige ruimtes zijn zo giftig dat ze enkel in ‘ruimtepakken’ te betreden zijn.

Geen andere keuze

Het Turkse bedrijf Sök Denizcilik kocht het schip in 2021 om het te slopen en te recycleren, maar Turkije trok de toestemming in toen het vaartuig de Middellandse Zee naderde. Toen het vervolgens werd teruggebracht naar Brazilië, mocht het daar ook niet aanmeren vanwege de grote milieurisico’s.

Eerder deze week liet de marine dan ook weten geen andere keuze te hebben dan het schip van 266 meter te laten zinken vanwege de erg slechte staat ervan. Dat lokte toen hevige kritiek uit van allerlei milieuorganisaties. Robin des Bois noemde het schip bijvoorbeeld “een giftig pakket van 30.000 ton”, de NGO Shipbreaking Platform heeft het over “een door de staat gefinancierd milieumisdrijf” en ook andere organisaties riepen op het “gevaarlijke plan” om het schip te doen zinken niet uit te voeren. Toch gebeurde het.