Sportartsen roepen op om kinderen meer buiten te laten spelen om nadelen van schermtijd tegen te gaan

Te veel schermtijd heeft allerhande nadelen voor kinderen. SKA, de vereniging voor sport- en keuringsartsen, verwijst bijvoorbeeld naar een nieuw onderzoek bij ruim 800 kinderen dat in maart verschijnt in vakblad JAMA Pediatrics. Veel schermtijd en weinig buitenspelen op 2-jarige leeftijd dragen bij aan slechtere communicatie en andere verminderde vaardigheden op 4-jarige leeftijd, zo blijkt.

Maar ook bijziendheid kan opspelen. De sportartsen dringen aan om dit probleem aan te pakken: om het risico op netvliesloslating te beperken, maar ook om de drempel voor sport en buiten spelen zo laag mogelijk te houden, klinkt het in een persbericht.

Bijziend

Want volgens een Nederlandse studie is 12 procent van de 9-jarigen en 22 procent van de 13-jarigen bijziend. Naast erfelijkheid zijn de vermoedelijke oorzaken te weinig buiten spelen en te veel schermtijd wanneer kinderen op een afstand van 30 centimeter of minder tot het scherm kijken.

Artsen zien bovendien ook almaar meer kinderen van 4, 5 of zes jaar met bijziendheid, klinkt het. De vereniging pleit daarom voor de ‘20/20/2-regel’: na 20 minuten schermtijd minstens 20 seconden pauzeren door in de verte te kijken - wat ook geldt bij pakweg lezen - en dagelijks 2 uur buiten zijn, zodat de ogen genoeg daglicht krijgen.

“Wij hameren met SKA al lang op het belang van buitenspelen, zeker ook voor kleine kinderen die nog te jong zijn om te sporten. Kleuters brengen beter niet meer dan een uur per dag voor een scherm door en basisschoolkinderen maximaal twee uur”, zegt dokter Tom Teulingkx, de voorzitter van SKA. “Laat je kinderen dagelijks minstens een uur of twee buiten ravotten, ook als het weer niet zo mooi is.”