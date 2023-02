Waarom een schooldirectrice van middelbare leeftijd plots op de internationale lijst van Interpol staat

Opmerkelijke toevoeging aan de internationale lijst van gezochte personen van Interpol: een 57-jarige schooldirectrice uit Singapore. Zij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf omdat ze medeplichtig was aan het plegen van grootschalig bedrog in het onderwijs.

Haar foto valt op tussen de moordenaars, bankovervallers en andere criminelen. De 57-jarige Yuan Nie Poh uit Singapore prijkt sinds kort op de internationale lijst van wereldwijd gezochte personen. Dat betekent dat politiediensten in 194 landen uitkijken naar haar en ook op lucht- en andere havens gecontroleerd wordt of zij nergens aan boord gaat of naartoe reist.

Het vermoeden van Interpol en de politie van Singapore is dat de vrouw al gevlucht is uit haar land. In tegenstelling tot de andere gezochte personen wordt ze niet gezocht voor het stelen van geld of voor gewelddaden. Neen, wat Poh deed is op het eerste gezicht onschuldiger. Zij wordt ervan verdacht het brein te zijn achter grootschalig bedrog in het onderwijs.

Oortjes en bodycams

Samen met drie van haar leerkrachten zou Poh een systeem met bodycams, draadloze oortjes en bluetooth-toestellen opgezet hebben waardoor ze leerlingen konden helpen met de jaarlijkse examens aan het einde van het secundair. Via de bodycam kon Poh de vragen lezen, die ze vervolgens voorlas aan haar medeplichtigen. Die bezorgden haar en de meeluisterende leerlingen daarop de antwoorden.

Volgens gerechtsdocumenten die CNN kon inkijken, kregen Poh en haar drie kompanen 6.100 dollar (5.650 euro) van een man om zes leerlingen tussen 17 en 20 jaar oud te helpen om te slagen bij die jaarlijkse examens om naar een goede universiteit te kunnen gaan. Ze werd daarvoor tot vier jaar cel veroordeeld, maar gaf zich nooit aan bij de politie.