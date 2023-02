Verdachte opgepakt voor ontvoering van apen en misdaden in dierentuin van Dallas: “Hij was al iets nieuw aan het plannen”

De lokale politie heeft donderdag een verdachte opgepakt voor de diefstal van twee apen uit de zoo van Dallas. Hij zou mogelijk ook iets te maken hebben met de andere vreemde voorvallen die de jongste weken opgemerkt werden in de dierentuin. Volgens de politie was hij al een nieuwe misdaad aan het plannen.

De vreemde en tragische gebeurtenissen stapelden zich de voorbije weken op in de Dallas Zoo, in de Amerikaanse staat Texas. Er ontsnapte midden januari een nevelpanter, die na onderzoek door een moedwillig opengeknipt gat in de omheining rond zijn verblijf bleek te zijn gekropen. Eenzelfde gat werd ontdekt bij het verblijf van de grijze langoeren, een apensoort. Zij ontsnapten niet.

Pin, een 35-jarige oorgier, een bedreigde soort, werd dan weer dood gevonden in zijn kooi, overleden aan een intentioneel toegebrachte wonde. Afgelopen maandag werden ook nog eens twee keizertamarins, of snorapen, ontvoerd nadat ook hun omheining was opengeknipt. De dieren werden uiteindelijk na een tip teruggevonden in een verlaten huis in Lancaster, een stad in de omgeving van Dallas.

Verdachte opgepakt

Donderdag heeft de politie de 24-jarige Davion Irvin opgepakt. Hij wordt verdacht van zes gevallen van dierenmishandeling in verband met de apen, zei de politie van Dallas in een persbericht. Hij werd opgepakt in het Dallas World Aquarium, waar hij volgens de politie “een nieuwe misdaad wilde plegen”.

Irvin wordt ook verdacht van inbraak in de dierentuin en het saboteren van de omheiningen van de verblijven van de dieren. “We hebben het mysterie opgelost”, zei een woordvoerder van de politie. “We weten wat hij gedaan heeft en hoe hij het gedaan heeft.” Of ook het waarom van zijn daden bekend is, is niet duidelijk. Volgens de zoo van Dallas is er geen link tussen hen en de man en wordt de beveiliging nog opgeschroefd na deze voorvallen. “Zoiets is nog nooit gebeurd”, zegt CEO Gregg Hudson.

Volgens de politie stellen de apen Bella en Finn het trouwens goed.