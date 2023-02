Automobilist die wordt gewezen op zijn rijgedrag, stapt uit en deelt rake klappen uit aan schoolpoort

Bunsbeek/Glabbeek

In de Schoolstraat in Bunsbeek ,waar de vrije basisschool De Duizendpoot gelegen is, vond er op vrijdag 3 februari na schooltijd een geval van zware verkeersagressie plaats. Een bestuurder viel een oudere man aan die rake klappen in het aangezicht kreeg. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) is in alle staten.