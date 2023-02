Zes mannen veroordeeld voor groepsverkrachting die ze deelden op Snapchat

Het hof van beroep van Brussel heeft vrijdag zes mannen veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 8 jaar voor de verkrachting van een jonge vrouw, het filmen van de verkrachting en het verspreiden van de beelden via Snapchat. De feiten speelden zich in de nacht van 31 oktober 2020 af in een appartement in Vorst dat de daders online gehuurd hadden.

Het slachtoffer, een 23-jarige vrouw, diende op 4 november 2020 een klacht in bij de politie van het Vlaams-Brabantse Asse. Ze verklaarde verkracht te zijn door meerdere personen en stelde dat de beelden van de verkrachting verspreid werden. De vrouw legde uit dat een van haar vrienden haar had uitgenodigd voor een feestje op het appartement in de Brusselse gemeente. Ze was er aanwezig, samen met enkele mannen en twee andere jonge vrouwen.

De vriend verplichtte haar om lachgas in te ademen dat in balonnen zat en om ecstasy te nemen. De vrouw werd in de badkamer en nadien in de salon verkracht door de vriend, terwijl ze quasi buiten bewustzijn was. De vijf andere mannen vergrepen zich nadien elk om beurt aan het slachtoffer.

Gefilmd en gedeeld

Een van de daders filmde de groepsverkrachting. De beelden werden nadien in verschillende videofragmenten gedeeld op Snapchat. Dat sociaalnetwerk laat toe om foto’s en video’s te sturen die verdwijnen nadat de bestemmeling ze bekeken heeft. Maar verschillende personen konden de beelden opslaan en maakten die over aan de politie.

Het Brusselse hof van beroep wees op de ernst van de feiten. “De feiten ten laste van de verdachten zijn bijzonder ernstig. Ze aarzelden niet om het slachtoffer, herhaaldelijk, gedurende bijna drie uur tot seksuele handelingen te dwingen om hun seksuele driften te bevredigen, terwijl het slachtoffer zich duidelijk in een waas bevond na de consumptie van alcohol, lachgas en ecstasy.”

Respectloos

Het hof wees op de totaal respectloze houding van de daders tijdens de feiten. Ze lieten volgens het hof S.K.P. toe om te filmen, sommigen lachten naar de camera, ze stonden close-ups toe. Er was sprake van een “totale minachting van de fysieke en morele integriteit van het slachtoffer”.

Uit het onderzoek bleek ook dat S.K.P. twee maanden eerder gelijkaardige feiten pleegde met een 17-jarig meisje in een appartement in Elsene, ook gehuurd via een internetplatform.

Het hof sprak strengere straffen uit dan in eerste aanleg. J.K., de vriend van het slachtoffer, kreeg zeven jaar cel en H.K. zes jaar. In eerste aanleg hadden ze in oktober 2021 5 jaar voorwaardelijk gekregen. E.M.K., E.M. en M.M.M. kregen 6 jaar cel in plaats van 50 maanden voorwaardelijk. S.K.P. kreeg 8 jaar cel, het hof achtte hem nu ook schuldig aan de feiten in Elsene. In eerste aanleg had hij 5 jaar voorwaardelijk gekregen, met vrijspraak voor de eerdere verkrachting.