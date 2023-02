Dries Van Langenhove stopt als Kamerlid voor Vlaams Belang: “Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek”

“Ik heb een beslissing genomen waarbij ik niet over één nacht ijs gegaan ben”, zei Van Langenhove aan het begin van de persconferentie. “Ik stap uit het Parlement, maar dat betekent niet dat ik stop met politiek. Integendeel. Ik heb me altijd al meer activist dan politicus gevoeld. Ik zat in het Parlement, maar ik ben nooit van het Parlement geweest. Ik ben ervan overtuigd dat mijn tijd en energie op andere plaatsen meer kan betekenen voor ons volk.”

Met de blik op 2024 kan Van Langenhove naar eigen zeggen meer doen “vanop de barricaden en van in mijn opnamestudio dan in soms ellenlange en nutteloze commissievergaderingen”. “En ja, dat zal een uitdaging zijn. Ik ruil een stuk zekerheid in voor risico’s.” Van Langenhove zegt “met trots en voldoening” terug te kijken op de voorbije jaren als parlementslid. “Met 421 vragen, 8 interpellaties, 67 wetsvoorstellen heb ik het beste van mezelf gegeven. Dat de media dit werk bewust hebben doodgezwegen, was niet zo erg, want ik bereik honderdduizenden Vlamingen via eigen kanalen. Maar het is jammer dat het migratiestandpunt van Vlaams Belang nooit aan bod kwam in de reguliere media, omdat jullie me op een zwarte lijst hebben gezet. Daarom is het beter om door te gaan met mijn mediakanaal en activisme.”

“Als nationalist wil ik het beste voor ons volk”, zei Van Langenhove nog. “Vanuit mijn nieuwe hoedanigheid als activist wil ik dan oopk mijn steentje bijdragen om het Vlaams Belang verder te laten groeien. Ik roep al wie bekommerd is om de toekomst van Vlaanderen dan ook duidelijk en ondubbelzinnig op om in 2024 voor het Vlaams Belang te stemmen.”

Van Langenhove verwees ook naar het “politieke schijnproces” dat al vijf jaar aansleept. “Nu kan ik me beter voorbereiden op mijn verdediging”, zei hij. In een video waarin hij zijn vertrek uitlegt, zegt hij dat hij door de tijd die in dat proces kruipt niet anders kon dan stoppen als Kamerlid. Want, zo zegt Van Langenhove nog, hij gaat binnenkort trouwen. “Maar mijn agenda zit al zo vol als activist en Parlementslid. Als daar dat proces nog bijkomt, zou ik niet de vader kunnen zijn die ik wil worden. Dus moeten er keuzes gemaakt worden.”

Van Grieken: “Dries zet onze strijd verder”

“Namens de partij moeten we er niet flauw over doen: we zien Dries niet graag vertrekken”, zei Tom Van Grieken op de persconferentie. “Ik heb hem de voorbije vier jaar leren kennen en hij is zonder twijfel de sterkhouder van onze partij in Vlaams-Brabant. Ik zit hier naast hem om hem te steunen in zijn moedige beslissing.”

“Ik had graag naar de volgende verkiezingen getrokken met Dries als lijsttrekker voor Vlaams-Brabant”, aldus nog Van Grieken. “Hij is een talentvolle, harde werker. Zijn beslissing komt de partij niet goed uit, maar toch wil ik hem steunen, want hij heeft het hart op de juiste plaats en hij zal onze gemeenschappelijke strijd nu op een andere manier verderzetten.”

Niet onbesproken

Van Langenhove was al van bij het begin van zijn politieke carrière niet onbesproken. Als “eindbaas” van de extreemrechtse jongerengroepering Schild & Vrienden zou hij zich bezondigd hebben aan racistische en antisemitische uitlatingen op hun afgeschermde social media-kanalen. Het VRT-programma Pano diepte die op, wat Van Langenhove onmiddellijk nationale bekendheid gaf. Zeker omdat veel van de leden van Schild & Vrienden bij de jongerenafdelingen van N-VA en Vlaams Belang actief waren.

Vlaams Belang pikte Van Langenhove op als onafhankelijke lijsttrekker in Vlaams-Brabant en hij raakte in 2019 verkozen in de Kamer, waar hij zich vooral over het thema asiel en migratie boog. De controverse was nooit ver weg, al helemaal niet omdat het parket Van Langenhove nog onderzocht voor zijn rol bij Schild & Vrienden. Van Langenhove verzette zich niet tegen het opheffen van zijn parlementaire onschendbaarheid. De raadkamer verwees hem in juli door naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de wapenwetgeving en de antiracismewetgeving.

Het heeft Van Langenhove nooit tegengehouden om goed door de bocht te gaan. Uit onderzoek van De standaard bleek zaterdag nog dat het op zijn Telegram-kanaal wemelt van de extreemrechtse samenzweringstheorieën. Theorieën die Van Langenhove maar al te graag voedt.

Opvolger

Na de persconferentie werd ook al duidelijk wie de plaats van Van Langenhove in de Kamer inneemt. Dat wordt Joris De Vriendt, uit Scherpenheuvel in Vlaams-Brabant.