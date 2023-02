Enorme brand bij ontsporing goederentrein bij Pittsburgh

Bij de ontsporing van een goederentrein bij een dorp in de Amerikaanse staat Ohio is een enorme brand ontstaan die volgens plaatselijke media na uren onder controle is gebracht.

De trein ontspoorde aan de grens met Pennsylvania, circa 50 kilometer ten noordwesten van Pittsburgh. Volgens plaatselijke media is nog niet bekend waarom de trein is ontspoord en wat er in de trein vervoerd werd, maar er zou onder meer vinylchloride aan boord zijn geweest.

De ontsporing en de brand waren naast een oliebedrijf. Een aantal inwoners van het dorp East Palestine is enkele uren geëvacueerd. Iedereen in een straal van 1,6 kilometer rond de brand moest er weg. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers. Brandweerkorpsen uit Pennsylvania, Ohio en West-Virginia zijn ingezet om de vlammenzee te bestrijden. (belga)