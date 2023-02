Sneeuwstorm veroorzaakt chaos in Polen, Slowakije en Tsjechië

In Polen kwamen zaterdag bij weersgerelateerde ongevallen ook minstens twee mensen om het leven, meldden Poolse media. Zo overleed ten zuiden van Katowice, in Cisiec, een oudere vrouw nadat een omgevallen boom haar woning ernstig had beschadigd en in het district Gdansk bezweek een vrouw nadat ze met haar auto tegen een boom was terechtgekomen.

In het noorden van Slowakije heeft een crisiscel zaterdag in 27 gemeenten de noodsituatie uitgeroepen, waardoor speciale noodmaatregelen en beperkingen kunnen worden opgelegd. Verschillende populaire skigebieden zijn dit weekend gesloten vanwege het gevaarlijke stormweer. Inwoners van de regionale hoofdstad Zilina en de omliggende plaatsen kregen de raad om hun huizen niet te verlaten tenzij het echt niet anders kan.

In Tsjechië tenslotte zaten zaterdag tienduizenden gezinnen zonder elektriciteit.