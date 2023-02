Bestuurder vliegt uit de bocht en belandt tegen gevel

In de Sint-Jozefstraat in Lokeren is zaterdagochtend omstreeks 9.30 uur een jonge bestuurder met zijn wagen over de kop gegaan en tegen de gevel van een woning tot stilstand gekomen.

De jongeman verloor in een bocht de controle over het stuur. Hij belandde in een ondiepe gracht waardoor de auto over kop sloeg. De wagen schoof verder door een voortuin en kwam tegen de gevel van een huis tot stilstand. Als bij wonder kon de chauffeur zelf uit de zwaar beschadigde auto stappen. Hij liep geen schrammetje op, en dat is best opmerkelijk gezien de ravage.

De bewoners van het huis, een bejaard echtpaar, waren thuis op het moment van het ongeval. Zij werden opgeschrikt door de luide klap maar bleven zelf ook ongedeerd. De buitenmuur en de voordeur van hun woning raakten beschadigd, maar de binnenmuur bleef intact waardoor er geen instortingsgevaar was. Naar alle waarschijnlijkheid lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. P V H