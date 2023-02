Vrouw belt politie omdat haar vriend haar ‘zonder reden’ heeft gedumpt

De politie in de Chinese provincie Zhejiang kreeg wel een erg opvallende oproep. Een vrouw werd door haar vriend gedumpt en we vroeg de politie of die hem kon opsporen. De troosteloze vrouw wilde van hem horen waarom hij haar ‘zomaar had gedumpt.’

De vrouw uit Zhejiang, in het oosten van China, had nog gehoopt dat hij zou terugkeren. Maar toen dat niet het geval was belde ze huilend naar de politie om hen te vragen of ze haar vriend wilden opsporen. Hij had immers bruusk hun relatie van zes jaar opgeblazen en was vertrokken.

De politie probeerde haar de kalmeren en gaf haar de raad het op te geven. Dat hij het zelfs niet waard was dat ze er verder energie in stopte als hij haar zo behandelde.

Maar dat was het net. Ze wilde graag uit zijn mond horen waarom hij haar zo behandeld had.

“Hij heeft je al zoveel pijn gedaan. Hij kan het alleen maar nog erger maken”, zei de officier die duidelijk medelijden had met de vrouw. Hij raadde haar ook aan om zijn telefoonnummer te blokkeren.

Het nieuws haalde de Chinese media. De Chinese politieman krijgt nu langs alle kanten felicitaties voor de manier waarop hij met de vrouw is omgegaan en omdat hij haar niet zo maar heeft afgescheept.