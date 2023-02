‘Euromillions’ winnen zonder de cijfers juist te hebben, hoe kan dat? “Dit noemen we de miljonairsdouche”

Met z’n zessen zijn ze: de Belgen die straks een 1 met zes nulletjes mogen bijschrijven op hun zichtrekening. Alle zes kochten ze een lotje van Euromillions, met als doel kans te maken op de pot van 17 miljoen euro. Bescheiden, in Euromillionstermen. Zaterdagochtend bleek dat niemand 17 miljoen won, maar dat ze wel elk een miljoen hadden gewonnen, zonder dat ze de cijfertjes juist hadden.

Schuldige - nu ja - was ‘My Bonus’: een extraatje dat is toegevoegd aan het Euromillions-biljet. “Dat is een soort tombola: voor elk rooster met cijfers krijg je ook nog eens een andere code”, zegt Joke Vermoere, woordvoerster van de Nationale Loterij. “Uit die codes wordt dan een vast aantal winnaars getrokken. Normaal gezien bedraagt de winst 500 euro. Op dinsdag trekken we 200 codes, op vrijdag 400.” Vijfhonderd euro, da’s wel leuk, maar da’s niet waarom kandidaten meedoen met Euromillions. En daarom was er vrijdag een specialleke: “Wij noemen dat hier de Shower of Millionaires. Europees spreken de deelnemende loterijen af om 100 deelnemers miljonair te maken. Zo waren er dus 100 lotjes die 1 miljoen opleverde.” De miljonairsdouche is vrij uitzonderlijk: “In 2016 en 2018 waren er al telkens 25 miljonairs, vorig jaar waren het er ook al eens 100 en nu deden we het nog een keer.”

Was de gewone loterij niet meer spannend genoeg? “Euromillions is intussen bijna 20 jaar oud”, zegt Vermoere. “Dan moet je af en toe iets doen dat in het oog springt. Wij hebben die superpotten - van 130 tot 250 miljoen euro - die veel mensen lokken, maar dit is een leuke aanvulling.”

Je krijgt het gevoel: bij de loterij krijgen ze hun miljoenen niet snel genoeg weggegeven. “De winstkansen voor MyBonus zijn in elk geval veel hoger”, benadrukt Vermoere nog. Eigenlijk gaat het om 100 lotjes die verdeeld worden over alle cijferrijtjes waarmee op Euromillions gespeeld wordt. Hoeveel het er zijn, dat kan men bij de loterij niet zeggen. “Maar het is veel minder dan de 1 op 135 miljoen kans dat je de jackpot wint.”