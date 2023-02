Jonge moeder zweeg terwijl ze werd verkracht door inbreker: “Ik wilde mijn kinderen niet wakker schreeuwen”

Een 25-jarige Brit is tot 14 jaar cel veroordeeld nadat hij tijdens een inbraak een jonge moeder had verkracht. De vrouw getuigde voor de rechtbank dat ze geen kick gaf tijdens de misselijkmakende daad. “Ik wilde mijn kinderen die in de andere kamer lagen te slapen niet wakker maken”, zei ze.

De 25-jarige Petrus-Ionut Apostoae kreeg er serieus van langs van de rechter die hem voor 14 jaar naar de gevangenis stuurde.

De vrouw had een feestje gegeven die dag. Nadat iedereen vertrokken was, keerde een van de gasten terug. Maar met minder goede bedoelingen. Hij brak de woning binnen en verkrachtte de vrouw. In plaats van hulp te roepen, onderging zij in stilte het misbruik. “Om haar kinderen niet wakker te maken”, getuigde ze.

Aanklager Louise McCloskey vertelde Liverpool Crown Court zei dat de vrouw oorspronkelijk dacht dat haar vriend in de kamer was. Maar die was niet thuis. Het was een inbreker die wel een bekende was. Hij legde zijn hand op haar mond.

“Ze duwde zijn handen weg, maar hij duwde harder zodat ze moeite had om te ademen. De vrouw was doodsbang en kon weinig doen.”

Apostoae vroeg haar nadien niet de politie te bellen. Ze beloofde het hem, in de hoop dat hij snel zou vertrekken. Eens hij weg was belde ze het noodnummer.

Soa

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek dat ze ook nog eens een soa had opgelopen

Toch duurde het nog geruime tijd voor de dader in de boeien kon worden geslagen. Ook al kende men zijn identiteit en waren er belastende DNA-sporen gevonden.

Op 3 januari pleitte Apostoae schuldig.

Paul Wood, zijn advocaat, zei dat Apostoae een lange geschiedenis had van cocaïnegebruik en zwaar onder invloed was van drugs toen hij de misdrijven pleegde. Maar dat maakte weinig indruk op de rechter die hem de zwaarste straf gaf.