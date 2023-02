Aantal woninginbraken stijgt weer: “We werken weer meer op kantoor”

Sinds we minder thuiswerken en ’s avonds weer op stap kunnen, is ook het aantal woninginbraken weer fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die we konden inkijken. In het eerste semester van 2022 werd er 18.115 keer ingebroken, in eerste zes maanden van 2021 was dat ‘amper’ 13.692 keer, het laagste aantal in jaren.