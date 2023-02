Fietser overleden bij ongeval met vrachtwagen in Lessen

In de omgeving van Lessen (Henegouwen) is zaterdagmiddag een fietser om het leven gekomen na een botsing met een vrachtwagen. De fietser was op slag dood.

De hulpdiensten werden zaterdag kort voor 14 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de chemin de la Terraque in een deelgemeente van Lessen. Bij het ongeval waren een vrachtwagen en een fietser betrokken. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de fietser al overleden. Over de exacte oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.