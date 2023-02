Tomorrowland 2023 is volledig uitverkocht

In toaal 400.000 festivalgangers van over heel de wereld werden in de weekends van 21 tot 23 juli en van 28 tot 30 juli verwacht in De Schorre in Boom.

Vandaag, 23 weken voor de start, laat de organisatie weten dat alle tickets de deur uit zijn.

“Dit jaar zijn er opvallend veel Amerikaanse en Australische bezoekers die via Global Journey naar ons land afzakken”, klinkt het.

Thema dit jaar is Adscendo. De artiesten werden vorige week na afloop van het digitale festival bekend gemaakt. Onder andere Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Claptone, Da Tweekaz, Dimitri Vegas & Like Mike, Dom Dolla, Don Diablo, Eric Prydz, Hardwell, Henri PFR, James Hype, Kungs, Lost Frequencies, Lucas & Steve, Martin Garrix, Meduza, Netsky, Nicky Romero, Ofenbach, Oliver Heldens, Otto Knows, Paul Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Quintino, R3HAB, Robin Schulz, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, Yves Deruyter en Yves V maken hun opwachting.