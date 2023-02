Het slechte nieuws blijft komen: Eden Hazard niet in Madrileense selectie na knieblessure

Ook tijdens het competitieduel van zondag in en tegen Mallorca zal er geen Eden Hazard (32) te zien zijn bij Real Madrid. Na onderzoek ligt hij wegens een blessure aan de linkerknie opnieuw in de lappenmand.

“Na tests die vandaag door de medische dienst zijn uitgevoerd op onze speler Eden Hazard, is er bij hem patellaire tendinitis in zijn linkerknie vastgesteld”, klinkt het op de clubwebsite. Opzoekingen leren ons dat er sprake is van overbelasting van de patellapees in de linkerknie. Afwachten hoe de blessure verder evolueert. Voorlopig is niet geweten hoe lang Hazard buiten strijd is.

Een tijd terug werd het metalen plaatje in Hazards enkel verwijderd waardoor hij weer iets ‘vrijer’ kon spelen. Al is hij dus niet vrij van andere blessures.

Hazard ligt niet in de bovenste schuif bij coach Carlo Ancelotti. Zijn laatste speelminuten in La Liga dateren van 11 september, toen hij mocht starten in de thuiswedstrijd tegen Mallorca. Sinds zijn terugkeer van het WK in Qatar, waarna Hazard afscheid nam van de Rode Duivels, kreeg hij enkel nog maar in de derde ronde van de Copa del Rey speelminuten, tegen de bescheiden vierdeklasser Cacereno. Na een bleke prestatie werd hij toen na 67 minuten naar de kant gehaald.