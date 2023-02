VS schieten mysterieuze ballon uit de lucht

De VS heeft de grote witte ballon die uit China komt om te spioneren, dat is toch wat de minister van Defensie beweert, uit de lucht geschoten. Eerder op de avond waren drie vliegvelden gesloten om de operatie veilig te laten verlopen.

Het Amerikaanse leger heeft de vermoedelijke Chinese spionageballon boven de Atlantische Oceaan neergehaald, zegt een Amerikaanse functionaris.

De ballon werd eerder deze week voor het eerst gezien in de lucht boven Montana en reisde door het midden van het land volgens weerpatronen voordat hij zaterdag het vasteland van de Verenigde Staten verliet.

Voordat de ballon werd neergeschoten, sloot de Federal Aviation Administration tijdelijk drie vliegvelden in Wilmington in North Carolina, Charleston in Zuid-Carolina en Myrtle Beach in Zuid-Carolina. Getuigen zagen ook verschillende legervliegtuigen in de omgeving.

De mysterieuze witte ballon zweefde nu al dagen boven de VS. Volgens China werd hij gebruikt voor meteorologische- en andere wetenschappelijke doeleinden. Het land zegt te betreuren dat de ballon ‘per ongeluk’ het Amerikaanse luchtruim is binnengedrongen.

© AP

Maar het Amerikaanse ministerie van Defensie zei zaterdag ervan overtuigd te zijn dat het om een Chinese ballon gaat die voor spionagedoeleinden wordt gebruikt. Intussen zou er zelfs een tweede ballon zijn gesignaleerd.

LEES OOK. Tweede spionageballon boven Latijns-Amerika, China beschuldigt VS incident te misbruiken “om China zwart te maken”

Hem uit de lucht schieten zou te gevaarlijk zijn om schade aan te brengen op de grond, klonk het deze week nog.

“We zullen ons erover buigen”, zei president Joe Biden zaterdag op de vraag of de ballon zou worden neergehaald, zonder in details te treden.

LEES OOK. Wat zit er achter ontdekking van Chinese ‘spionageballon’ boven VS? Experts leggen uit (+)

Zaterdagavond, Belgische tijd, is de ballon uit de lucht geschoten. Hij zal nu verder onderzocht worden op een geheime locatie.

LEES OOK. Gigantische Chinese spionageballon vliegt al dagen boven VS, maar leger durft hem niet neer te schieten