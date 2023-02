VIDEO. Casemiro vergeet even dat hij voetballer is en grijpt tegenstander bij de keel, Man United moet het drie duels zonder hem doen

Manchester United boekte tegen het Crystal Palace van Albert Sambi Lokonga zaterdagnamiddag een nieuwe zege. Goed voor de 13e (!) thuiszege op rij voor United onder Erik ten Hag. Enige smet op de drie punten, was misschien wel de actie en bijhorende rode kaart van middenvelder Casemiro. De Braziliaan greep tegenstander Will Hughes bij de keel tijdens een opstootje en werd voor het eerst in zijn carrière vroegtijdig van het veld gestuurd. Ten Hag zal de komende drie competitieduels geen beroep kunnen doen op zijn sterkhouder.

De beelden:

Trainer Ten Hag ging na afloop dieper in op de bewuste fase. “Ik denk dat er tijdens dat akkefietje nog veel andere spelers ook minstens een kaart hadden kunnen krijgen. Het begint bij de heel groffe overtreding op Antony, waar er een groot risico is op blessure. Daar wordt dan niet op ingegrepen. Maar Casemiro probeert onze speler te beschermen. Als je het beeld stillegt, dan gaat die wel een grens over. Maar nogmaals: meerdere spelers gingen daar over de schreef dus dan moet je als scheidsrechter consequent zijn”, aldus Ten Hag.