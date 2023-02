Studente geneeskunde speelt eerste keer mee met loterij en wint jackpot van 33 miljoen euro

Juliette Lamour volgde de goede raad van haar opa op. Koop voor je 18de verjaardag een quick pick biljet. Dat is een trekking waarbij ook een gouden bal uit de trommel valt. “Ik kon het haast niet geloven dat ik de winnaar werd. Ik had nooit eerde gespeeld”, zegt ze.

Juliette had de trekking overigens niet zelf gezien op tv. Pas wanneer bekend raakte dat iemand uit Sault Ste, waar ze woont, de grote pot gewonnen had en dat de winnaar zich nog niet had gemeld, checkte ze haar biljet via een app op het gsm.

Plots hoorde ze een muziekje en verscheen er ‘grote winnaar’ op haar scherm.

“Iedereen was aan het roepen dat ik 48 miljoen Canadese dollar gewonnen had. Maar ik dacht nog altijd dat het een reclameboodschap was.”

Juliette wil nu met de enorme som geld haar grote droom waarmaken. “Ik zou graag dokter worden, voor die studies keer ik best terug naar het noorden van Ontario. Maar nu hoef ik me tenminste geen zorgen meer te maken over studiebeurzen of leningen. Ik zal mijn studies cash kunnen betalen en mijn medestudenten af en toe trakteren.”

Verder wil ze ook reizen, gaat ze een deel van haar fortuin wegschenken en de rest opzijzetten.

Voor dat laatste zal haar vader haar wel hepen. Hij is financieel expert en geeft beleggingsadvies.